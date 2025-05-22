Постановки саратовских театров вызвали интерес жителей 80 регионов страны

Саратовские театры стали популярнее за пределами области. Уже более 10% всех посещений сайтов с постановками приходится на пользователей из других регионов, тогда как годом ранее доля составляла 5%. В этом театральном сезоне чаще всего местными спектаклями интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Самарской и Волгоградской областей, по данным на основе интернет-трафика на площадках заведений культуры Саратова и Энгельса. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

Пик посещений таких ресурсов пришелся на начало театральной поры — октябрь и ноябрь 2024 г. В это время мобильный трафик на платформах культурных заведений был выше на 60% к среднемесячному и превзошел даже традиционно высокие цифры декабря и января с их праздничными инсценировками и детскими мероприятиями. Помимо россиян, саратовскими постановками интересовались пользователи из Китая, Турции, ОАЭ и других стран.

Самыми активными днями недели для выбора билетов и просмотра афиш стали среда и четверг. В основном саратовцы и будущие гости города изучали репертуар на сайте театра кукол — на него пришлось 39% от всего трафика культурных онлайн‑площадок. Второе место занял ТЮЗ Киселева (27%), замкнул тройку лидеров Саратовский театр драмы (19%).

Женщины интересуются покупкой билетов на спектакли вдвое чаще мужчин. Большинство посетителей сайтов — люди от 35 до 44 лет. Каждый третий театрал относится к этой возрастной группе.

«Саратов продолжает вековые театральные традиции. В этом году город стал центром театральной жизни страны на время празднования 90-летия со дня рождения Олега Табакова. В рамках масштабного культурного марафона проходит множество событий, привлекающих местных жителей и многочисленных гостей. Увеличение потока посетителей естественным образом отразилось на нагрузке базовых станций в местах проведения мероприятий. Только за последний месяц интернет-трафик, проходящий через нашу сеть в Саратове, вырос на 13%», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Инженеры оператора заблаговременно модернизировали городскую инфраструктуру связи, увеличив ее пропускную способность на 30%. Чтобы достичь такой динамики, специалисты перевели частоты сети 3G в более современный стандарт LTE. Изменения коснулись около 20 базовых станций в местах повышенного спроса на цифровые услуги, в частности в центре областной столицы, где расположено большинство учреждений культуры.