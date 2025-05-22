В Набережных Челнах завершили работы по модернизации инфраструктуры связи

В Набережных Челнах завершили работы по модернизации инфраструктуры связи. В результате скорость загрузки онлайн-сервисов во всех районах автограда выросла от 30% до 70%. Инженеры «МегаФона» модернизировали треть базовых станций, в зоне действия которых живет более 200 тыс. людей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За год в Набережных Челнах выросло потребление интернет-трафика на 16%. Для сравнения в республиканской столице рост составил 11%. При этом самые активные пользователи проживают в Центральном районе. Лидерами по количеству интернет-сессий с начала года стали 38-й и 40-й комплексы.

Для того, чтобы растущее потребление не сказывалось на скорости мобильного интернета, в марте оператор приступил к рефармингу оборудования. Инженеры перевели частоты 3G в быстрый стандарт LTE. Для обеспечения работы устройств, которые всё ещё используют сеть третьего поколения, инженеры задействовали только часть частот, сохранив необходимый ресурс для абонентов.

Согласно измерениям, после завершения модернизации медианная скорость передачи данных в Набережных Челнах составляет 33 Мбит/с. Абоненты теперь могут загрузить полнометражный фильм на смартфоне за пару минут, находясь как в деловом центре города, так и в спальных районах, где в вечернее время наблюдается максимальная нагрузка на телекоммуникационную сеть.

«Рефарминг — важный инструмент в нашем арсенале. За счет более эффективного управления частотным спектром мы без строительства дополнительных базовых станций улучшаем качество связи. Как итог, удается избежать задержек при использовании мобильного интернета даже при большом количестве пользователей. С начала года аналогичные работы прошли в Елабуге, Чистополе и в небольших населённых пунктах десяти районов республики», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

Как показывает big data оператора, чаще других бывают онлайн челнинцы в возрасте от 35 до 44 лет. Они потребляют более 40% всего интернет-трафика. На втором месте — абоненты 45-54 лет, их часть составляет 22%. Эта аудитория предпочитает использовать интернет для общения, новостей и решения бытовых вопросов. Замыкают тройку горожане от 25 до 34 лет с долей 17%.