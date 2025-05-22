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«Яндекс Лавка» начала работать в Перми

«Яндекс Лавка» запустилась в Перми ― город стал 14 регионом присутствия сервиса. В ассортименте ― более 4000 позиций, в том числе готовая еда и продукты местных производителей с быстрой доставкой от 15 минут. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Сейчас в Перми открыто шесть дарксторов, на которых собираются заказы перед доставкой. В начале июня 2025 г., через две недели после запуска сервиса, доставка будет доступна для 90% жителей города. К сентябрю 2025 г. «Яндекс Лавка» планирует расширить сеть дарксторов до 15.

«Яндекс Лавка» сотрудничает с местными предприятиями: в среднем доля локального ассортимента в регионах составляет около 20%. Сейчас в «Яндекс Лавке» можно найти продукцию таких пермских поставщиков, как «Очерский завод напитков», «Покровский хлеб», хладокомбинат «Созвездие», молочный комбинат «Вемол» и др.

Местные компании также могут стать производителями для товаров собственной торговой марки сервиса «Из Лавки». Это позволит не только получить новый канал сбыта и расширить географию поставок, но и получить дополнительные знания в сфере пищевой промышленности: во время аудита производства потенциального поставщика и в процессе работы с ним эксперты «Яндекс Лавки» помогают повышать качество товаров и улучшать продукт для онлайн-продажи.

С запуском «Яндекс Лавки» в регионе появится более 700 новых рабочих мест различных специализаций: курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющего персонала дарксторов. Курьерам также будут доступны электровелосипеды собственной разработки «Яндекса». Они оснащены IoT-модулем, который контролирует движение с учетом ПДД и не дает превышать скорость, делая процесс доставки безопаснее.

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