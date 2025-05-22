«Яндекс» запустил «Вертикали Поиска»

В «Яндекс Поиске» теперь можно искать сразу по объектам: предложениям товаров, квартир и финансовых продуктов. Они собраны в «Вертикалях Поиска», чтобы пользователи могли в них ориентироваться, сравнивать и выбирать самые выгодные варианты. Кроме того, впервые у пользователей появилась возможность оформить услугу сразу в «Поиске». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для входа в «Вертикали» «Яндекс» обновил свою главную страницу в мобильном приложении «Яндекс с Алисой». Там появились кнопки «Квартиры», «Финансы» и «Товары». Также алгоритмы «Поиска» могут определить, когда пользователь что-то выбирает или собирается купить. В этот момент они показывают тематические блоки с подходящими предложениями товаров и финансовых продуктов рядом со ссылками на сайты.

«Финансы»

Вертикаль «Финансы» позволяет находить, сравнивать и отслеживать актуальные предложения множества банков, финансовых и страховых компаний. Она будет полезна при выборе вклада, дебетовой или кредитной карты, кредита, ипотеки или страховки на автомобиль.

Сравнить продукты и выбрать лучший вариант помогут фильтры. Например, кредитную карту можно выбрать по льготному периоду и наличию рассрочки, а накопительный счет — по размеру и частоте выплат процентов и возможности открыть его онлайн.

Оформление полиса ОСАГО стало первой услугой, которую можно получить прямо в «Поиске». В будущем такая возможность появится и для других продуктов, и в других «Вертикалях».

«Квартиры»

Вертикаль «Квартиры» помогает найти предложения по покупке и аренде недвижимости в новостройках и на вторичном рынке. Она показывает объявления с разных площадок: сайтов застройщиков и агрегаторов. Объявления с одинаковыми объектами объединены в карточки — так пользователь может увидеть вариант с лучшей ценой.

При поиске можно настроить фильтры по цене, местоположению на карте, количеству комнат, площади, сроку сдачи и многому другому. Заинтересовавшие предложения квартир можно добавить в «Избранное», чтобы вернуться к ним позже.

«Товары»

При поиске и выборе товаров пользователи могут прямо в «Вертикали» изучить ассортимент предложений со всего рунета, используя подсказки искусственного интеллекта.

Вертикаль изучает множество предложений по каждому товару в интернет-магазинах и на маркетплейсах и объединяет их в общую карточку. Так пользователь может выбрать для себя лучшие условия покупки.

С выбором дополнительно помогут экспертные рекомендации от «Алисы». Уже сейчас при выборе бытовой техники, электроники и товаров для ремонта можно нажать на кнопку «Какие бывают?», и она расскажет об их характеристиках и о том, что важно учитывать при покупке.

Найти новые идеи пользователям поможет персональная лента с подборками товаров на основе их интересов из интернет-магазинов. Она доступна в вертикали «Товары» в разделе «Вдохновиться на покупку». Лента познакомит пользователя с локальными брендами и трендовыми новинками, которые могут его заинтересовать.