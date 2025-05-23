75% интернет-пользователей используют настройки приватности

«ВКонтакте» изучила, как меняется отношение пользователей к приватности в онлайне. Один из устойчивых трендов — осознанный подход к цифровому пространству: пользователи все чаще управляют настройками приватности и формируют комфортную среду общения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование проведено в апреле 2025 г. методом онлайн-опроса, в нем приняли участие более 1 000 респондентов из разных городов России.

Для 54% опрошенных личные границы в интернете — это прежде всего возможность самостоятельно контролировать, кто может писать им сообщения и видеть их профиль. 46% предпочитают делиться личным только с теми, кому доверяют, а 44% — общаться без давления и ожиданий. 42% считают важной возможность настраивать платформу под себя. Женщины чаще обращают внимание на атмосферу в комментариях: 44% из них хотят фильтровать токсичные реплики, по сравнению с 30% у мужчин. Также 22% женщин хотят контролировать, кто может оставлять реакции, комментарии и лайки к их постам, тогда как у мужчин этот показатель — 14%.

Чаще всего пользователи защищают личные границы, скрывая информацию о себе — это отметили 67% опрошенных. Самые распространенные способы: ограничение видимости профиля и использование никнейма вместо полного имени. Каждый второй молодой пользователь от 18 до 24 лет отправляет исчезающие сообщения — это способ сохранить личный комфорт и выйти из общения, когда хочется.

75% пользователей «ВКонтакте» используют функции приватности для комфортного общения. Чаще всего пользователи ограничивают доступ к аудиозаписям — это самая востребованная настройка приватности. В топ популярных опций также входят ограничения на звонки, личные сообщения, просмотр профиля, видеозаписей и архивация старых постов. Наиболее активно настраивают приватность молодые мужчины от 20 до 26 лет. За ними следуют женщины от 30 до 36 лет, которые давно пользуются платформой и чаще ограничивают список людей, которые могут им писать. Подростки до 20 лет настраивают приватность реже других.

Для того чтобы помочь пользователям оградить себя от негатива, «ВКонтакте» использует алгоритмы, которые автоматически скрывают недружелюбные комментарии. Платформа усилила автоматическую модерацию — за последний год нейросеть стала на 49% эффективнее определять и скрывать потенциально недружелюбные комментарии, обеспечивая комфорт в обсуждениях. 51% пользователей предпочитают не открывать такие комментарии.

«Пользователи все чаще осознанно выстраивают свое цифровое пространство: настраивают приватность, выбирают, с кем делиться личным, и делают цифровые паузы — в том числе с помощью режима «Личное пространство». С момента запуска его включили более 3 млн раз, чтобы на время ограничить круг общения и отдохнуть от лишнего внимания. Это не про закрытость, а про уважение к личным границам. Наша задача — предоставлять удобные и понятные инструменты, чтобы человек сам решал, как выстраивать свое присутствие в соцсети — от круга общения до видимости контента», — отметила руководитель направления проектной деятельности департамента модерации и взаимодействия с пользователями Александра Митрохина.