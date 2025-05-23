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«МегаФон»: весна вдохновила москвичей на танцы

Последний весенний месяц 2025 г. вдохновил москвичей на активности вне дома. В первые две недели мая 2025 г. трафик на сайты танцевальных школ увеличился на 20%. Тенденция к его росту продолжается уже второй год. В тоже время интерес к школам вокала, наоборот, сократился. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшей популярностью у жителей столицы пользуется обучение латиноамериканским танцевальным направлениям (+68% год к году). Также высоким спросом пользуются школы современных танцев (+60%). Спортивные бальные танцы показывают умеренный, но стабильный рост спроса (+3%), а интерес к брейк-дансу, напротив, падает (-11%).

В основном москвичи выбирают танцевальные школы в выходные — по субботам и воскресеньям, на их долю приходится по 15%. Январь и апрель 2025 г. стали самыми популярными месяцами для начала занятий танцами.

Пение зацепило москвичей не так сильно. В первые две недели мая 2025 г. интерес к школам вокала сократился на 88% относительно того же периода 2024 г. Обычно выбирают преподавателей и направления вокала в середине недели — по вторникам и средам (по 14%), реже всего — по субботам (чуть больше 10%). Самым активным месяцем в 2025 г. для изучения сайтов школ вокала стали март и апрель.

Запросы по обеим тематикам преимущественно совершаются со смартфонов. На них приходится более 80% от всего мобильного трафика на сайты школ танцев и вокала.

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