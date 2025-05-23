Мобильный интернет 4G впервые пришел в село Ищеино

У 400 жителей села Ищеино Красненского района Липецкой области впервые появился высокоскоростной интернет, после того как инженеры «МегаФона» установили там новое телеком-оборудование. Базовая станция теперь поддерживает передачу данных в сети четвертого поколения, технологию VoLTE и обеспечивает стабильное интернет-соединение на максимальной скорости 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты модернизировали существующую базовую станцию, задействовав комбинацию низкочастотного и среднечастотного диапазонов, что позволило создать уверенное покрытие LTE‑сети и стабильную передачу сигнала на всей территории населенного пункта, в том числе внутри помещений.

«Мобильный интернет вывел на новый уровень качество жизни сотен селян: можно найти дистанционную работу, получить новые навыки на онлайн-курсах, записаться к врачу и получить консультацию, не выходя из дома и общаться с друзьями и близкими в по видеосвязи и в мессенджерах, смотреть фильмы и сериалы в режиме реального времени. Для населенного пункта, где треть жителей – дети, подростки и молодежь, а еще 30% – люди наиболее активного возраста – это очень актуально. Кроме того, развитие телеком-инфраструктуры позволило активировать технологию VoLTE – она позволяет звонить через интернет, что обеспечивает высокое качество передачи голоса», – сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

В зону покрытия LTE попали не только жилые дома, школа, детский сад, дом культуры, административные учреждения, но и участок проходящей через село автодороги Красное – Сергиевское, а также знаменитые живописные пруды. В селе сразу четыре водоема, которые регулярно собирают любителей рыбалки со всей области. Теперь самые удачливые из них сразу же смогут делиться с подписчиками фотографиями трофеев, а дорога на рыбалку станет быстрее и комфортней благодаря бесперебойной работе навигаторов.