МТС расширила фиксированную сеть в поселке Западном в пригороде Челябинска

МТС расширила фиксированную сеть в поселке Западном, расположенном в пригороде Челябинска. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС еще более 500 южноуральских семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с на этапе заселения в квартиры.

МТС подключила к фиксированной сети дома жилого комплекса «Вишневая горка», расположенные по улице Олимпийская. Ранее МТС открыла возможность подключать гигабитный интернет жителям других новостроек поселка Западный – в домах, расположенных на улицах Изумрудная и Генерала Костицына, а также на Вишневой аллее.

Построенная инфраструктура откроет новоселам доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная сеть обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате 4К и 8К. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«Мы постоянно строим фиксированную сеть в Челябинске, Миассе и Магнитогорске и подключаем к ней все новые многоквартирные дома – это и старый жилой фонд, и новостройки. Особенно важно обеспечить доступ ко всем привычным цифровым сервисам новоселам на этапе заселения, поэтому мы стремимся строить нашу телеком-инфраструктуру на этапе подготовки домов к сдаче. Благодаря этому южноуральцы также могут не только с комфортом заезжать в свои новые квартиры, но и ежемесячно экономить на оплате цифровых сервисов. Например, пакетируя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и другими сервисами экосистемы МТС, скидка на эти сервисы может составлять 40%», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с.