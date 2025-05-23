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«М.Видео-Эльдорадо» и МТС AdTech объявляют о технологическом партнерстве

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о запуске нового решения для таргетинга в Telegram Ads совместно с МТС AdTech. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» и МТС AdTech запустили возможность таргетинга в Telegram Ads на основе обезличенных и агрегированных данных держателей карт лояльности ритейлера. Для «М.Видео-Эльдорадо» — это первый опыт в монетизации собственных данных с помощью внешних партнеров. Благодаря большому объему данных обновленной программы лояльности «М.Видео-Эльдорадо» M.Club бренды смогут снижать затраты на привлечение клиентов и увеличивать возврат инвестиций (ROI).

Данные покупателей в программе лояльности «М.Видео-Эльдорадо» агрегируются в собственной CRM-системе компании, где в дальнейшем из общей базы клиентов и формируются узкие обезличенные сегменты, релевантные запросам рекламодателей МТС AdTech. База данных пользователей программы лояльности М.Club включает информацию о покупках и социальных характеристиках более 55 млн активных клиентов. Для обмена анонимизированными данными между партнерами была настроена интеграция внутренней системы «М.Видео-Эльдорадо» с CDP-платформой МТС Omni Retail Product.

«М.Видео-Эльдорадо» стала одним из первых поставщиков данных о покупателях электроники и бытовой техники для рынка рекламы. Сегменты покупателей можно детализировать вплоть до приверженности к определенному бренду электроники или частоте обновления техники, что позволяет рекламодателям направлять предложения с высокой степенью релевантности. Например, производители бытовой техники смогут таргетироваться только на тех, кто планирует ее обновить, а бренды FMCG — предлагать капсулы для посудомоечных машин только тем, у кого они действительно есть. Таргетинг на данных «М.Видео-Эльдорадо» также будет полезен компаниям из сферы ремонта, которые смогут находить клиентов в процессе обновления жилья.

Модуль Customer360 уже сейчас хранит и регулярно обновляет более 400 характеристик о клиентах, включая предпочтения в брендах и ценовых сегментах, частоту обновления техники, используемые каналы коммуникации, а также использование рассрочки и других финансовых инструментов.

Руководитель департамента программ лояльности «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Скачек: «Сотрудничество с МТС AdTech является для нас стратегическим шагом в развитии экспертизы в области данных и понимания портрета клиентов. Мы уверены, что персонализированные кампании позволяют более эффективно использовать маркетинговый бюджет компаний, обеспечивая нашим клиентам наиболее релевантные предложения и улучшая их опыт взаимодействия с брендом».

Коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов: «Наше партнерство с «М.Видео-Эльдорадо» важно для рекламного рынка. Ранее данные о покупателях электроники и бытовой техники использовались преимущественно в рамках e-commerce. Технологическое сотрудничество МТС AdTech с «М.Видео-Эльдорадо» выводит данные ведущего ритейлера бытовой техники и электроники в рекламную среду, что является новым решением для рынка. Теперь рекламодатели МТС AdTech из различных сфер — от продавцов гаджетов до страховых компаний — смогут точно сегментировать свою аудиторию и показывать ей только релевантную рекламу. Синергия данных «М.Видео-Эльдорадо» с нашими технологиями значительно повышает точность таргетинга, увеличивает эффективность кампаний и ускоряет возврат рекламных инвестиций».

Сегменты на данных «М.Видео-Эльдорадо» можно подключить к любой рекламной кампании в Telegram Ads и myTarget в «Маркетологе Pro» — цифровой рекламной платформе для крупного бизнеса и агентств.

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