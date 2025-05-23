Разработкой голоса на основе нейросетей для чат-бота московского метро «Александры» занималась группа ЦРТ

Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса виртуального помощника московского метрополитена — чат-бота «Александры».

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности: «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно расширяем возможности цифровых сервисов. Так, с 2023 г. в чат-боте «Александра» доступна функция распознавания речи. Достаточно отправить голосовое сообщение с вопросом — и виртуальный помощник ответит как текстом, так и голосом. Наш чат-бот — наглядный пример успешной цифровизации, которая сделала транспортную систему столицы еще удобнее для горожан».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Группа ЦРТ создает речевые технологии мирового уровня, синтез речи — одна из них. В этом проекте перед нами стояла задача создать модель синтеза, максимально соответствующую голосу официального диктора московского метро. Мы создали нейросетевой персонализированный синтез речи, применили SOTA-технологии на базе глубоких генерирующих нейронных сетей с различными схемами обучения. Это позволило разработать голосовую модель, которая обеспечивает вариативность интонаций и эмоций, плавность и естественность звучания голоса».

Задать вопрос виртуальному ассистенту «Александре» и получить аудиоответ можно на сайте, в мобильном приложении «Метро Москвы», а также в Теlegram и VK.

Чат-бот «Александра» разработан на базе ChatNavigator — омниканальной диалоговой платформы ЦРТ для создания интеллектуальных виртуальных помощников.