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Билетная система «Яндекс Афиши» начала работать в РПЛ

В мае 2025 г. билетная система «Яндекс Афиши» интегрировалась с электронной картой болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги. С этого момента все клубы РПЛ могут официально использовать билетный виджет «Яндекс Афиши», который отличается высокой надежностью и, даже в условиях повышенного спроса во время матчей, обрабатывает тысячи запросов в секунду без перебоев. Первым партнером, который подключился к билетной системе сервиса, стал ФК «Акрон» из Тольятти.

Теперь болельщики «Акрона», а в ближайшем будущем — и других футбольных клубов, получат не только быстрый, удобный и безопасный способ покупки мест на стадионе, но и дополнительные возможности. Билеты и абонементы на матчи любимой команды можно будет приобрести через специальный виджет на сайте футбольного клуба, сохранив возможность использовать накопленные баллы «Плюса» или оплатить покупку частями, используя «Яндекс Сплит».

С билетной системой уже работают несколько клубов КХЛ — «Барыс», «Витязь», «Динамо», «Северсталь», «Спартак», «Торпедо» и «Трактор», а также баскетбольные «Зенит» и «Пари НН».

«Сотрудничество с «Яндекс Афишей» — это не только возможность предоставить отличный сервис для наших болельщиков, но и первый шаг к сотрудничеству с отечественным IT-гигантом. Мы уже оценили эффективность принятого решения, надеемся, что с помощью «Яндекс Билетов» количество зрителей на трибунах во время наших матчей будет только расти», — сказал исполнительный директор ФК «Акрон» Константин Клюшев.

«Интерес к спортивным событиям на «Яндекс Афише» продолжает расти — за 2024 г. на такие мероприятия через сервис было продано на 66% больше билетов, чем годом ранее. Особенно ярко этот рост проявился во время плей-офф КХЛ. По данным сервиса, хоккейные матчи обогнали по числу проданных билетов даже выставки и стендап-концерты. Так, с февраля по апрель на хоккей пришлось до 40% всех билетов, купленных на спортивные мероприятия — это в 3 раза больше, чем в сезоне 2022/2023. При этом в минувшем сезоне только на матчи Российской Премьер-Лиги пользователи «Яндекс Афиши» приобрели в два раза больше билетов, чем в предыдущем. При высоком спросе для организаторов спортивных мероприятий особенно важно, чтобы система продаж работала быстро и надежно. Билетная система «Яндекс Афиши» выдерживает высокие нагрузки и остается стабильной даже в пиковые моменты — когда клубные сайты могут не справляться с наплывом болельщиков. Интеграция с картой болельщика — еще один шаг к формированию устойчивой модели фантех-коллабораций в футболе. Наше сотрудничество с «Акроном» и другими российскими клубами позволяет внедрять в спорте цифровые решения, которые упрощают покупку билетов для зрителей и открывают клубам доступ к новым инструментам — гибкой настройке тарифов, персональным ссылкам на виджет для владельцев абонементов и аналитике через DataLens», — сказал Энрико Мазавришвили, директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши».

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