«Эттон» внедрила «Строительный контроль» в Фонде капремонта ХМАО

Группа компаний «Эттон» внедрила систему «Строительный контроль» в Фонде капитального ремонта Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Проект длился ровно год. АИС «Строительный контроль» – решение для управления строительным контролем на всех этапах капитального ремонта. Она объединяет в едином пространстве всех участников процесса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Эттон».

Одним из ключевых элементов системы является ролевая модель, которая обеспечивает точное разграничение доступа и функций. Для каждой роли предусмотрен персональный рабочий стол, адаптированный под задачи конкретного пользователя. Инженеры строительного контроля получают доступ к проверкам и журналам, подрядчики – к заданиям и замечаниям, руководители – к аналитике и документам по объекту.

В основе работы системы лежат справочники, задающие структуру и логику данных. Один из центральных – «Региональная программа», в которой отражаются все объекты и мероприятия капитального ремонта. В рамках этого справочника можно вносить изменения по каждому объекту, что значительно упрощает работу.

Модуль «Аукционы и договоры» — это электронный реестр, позволяющий цифровизировать и упростить процесс контрактования, начиная от создания сопроводительной документации с помощью специального шаблонизатора, до создания специализированных отчетов и аналитики.

Модуль «Проектно-сметная документация» состоит из множества разделов, например:

– «Техническое задание», позволяющее сформировать задание на проектирование всего лишь в несколько кликов. Достаточно выбрать нужный объект и виды работ, и стоимости подтянутся автоматически.

– Раздел «Сметная документация» позволяет легко сравнивать версии смет в формате Excel. Результатом сравнения является файл выверки, в котором мы легко можем увидеть разницу между сметами. Также в системе имеется возможность просмотреть данные из формата XML. Эти данные используются для сметной аналитики, позволяя легко увидеть, какие работы и наименования материалов используются в сметах, и отфильтровать их при необходимости.

Главный модуль системы – модуль «Строительный контроль», основное рабочее пространство для управления объектами и проведением проверок. Здесь представлена полная информация по каждому объекту от адреса до текущего состояния и этапа работ. Внутри объекта отображаются договоры, заключенные по этому адресу. Каждый договор содержит подробные сведения, состав работ, графики, замечания, акты. Прямо из карточки договора можно перейти в общий специальный журнал входного контроля.

Модуль позволяет создавать и проводить проверки, фиксировать дефекты и замечания, прикладывать фото и генерировать документы, акты, уведомления, предписания. Также в системе реализована графическая карта объектов, которая дает визуальное представление распределения и статуса всех текущих и завершенных адресов.

Система «Строительный контроль» готова к тиражированию на фонды капитального ремонта других регионов, а также частные компании-застройщики.