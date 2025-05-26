Hybrid запускает программу амбассадорства для digital-специалистов и рекламных агентств

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на разработках в области интернет-рекламы, объявляет о запуске программы амбассадоров для специалистов и агентств, работающих с продуктами Hybrid. Она направлена на развитие профессионального сообщества вокруг бренда. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Участниками программы могут стать сотрудники агентств, которые ведут одного и более клиентов в Hybrid, а также представители in-house команд компаний, уже работающих с платформой. Кандидаты в амбассадоры должны иметь сертификацию по Hybrid Platform и глубокое понимание продуктов компании, а также быть готовыми делиться экспертизой, предлагать идеи по развитию решений и участвовать в совместных кейсах.

Амбассадоры Hybrid получат возможность влиять на развитие платформы через участие в стратегических сессиях, доступ к закрытым мероприятиям и обучению с экспертами рынка рекламы. Кроме того, участники программы смогут первыми тестировать новые продукты до их выхода на рынок и общаться с командой разработчиков.

«Мы верим, что сильное сообщество — это ключ к созданию продуктов, которые действительно меняют рынок. Наша программа амбассадоров объединит профессионалов, готовых не только использовать передовые технологии, но и активно участвовать в их развитии. Программа амбассадоров Hybrid призвана внести вклад в развитие прозрачного и открытого рынка рекламных технологий», — отметила Екатерина Кузьменко, руководитель партнерского направления Hybrid.