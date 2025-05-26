Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ

Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес-сервисов на их основе, обеспечил интеграцию своей платформы с моделями видеокамер российской ИТ-компании IPTRONIC, которые, в том числе, приобретаются для установки в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом CNews сообщили представители Ivideon.

Такие видеокамеры подключаются к сервису Ivideon, работают в режиме постоянной записи и обеспечивают соответствие требованиям маркетплейсов. Видеопоток передается в зашифрованном виде (протокол TLS 1.3) для обеспечения информационной безопасности.

«Интеграция облачного сервиса Ivideon с видеокамерами IPTRONIC расширит выбор камер для пользователей, даст возможность удобного прямого подключения к сервису Ivideon и воспользоваться его преимуществами», – сказал Григорий Кривченко, менеджер по продуктам Ivideon.

Проект интеграции был реализован при тесном взаимодействии с IPTRONIC и включал в себя работы по оптимизации агента и сборки прошивки с учетом программно-аппаратных особенностей камер.