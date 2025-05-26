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С производства на онлайн-витрину: большинство продавцов Ozon сами производят товары

По итогам I квартала 2025 г. бизнес с онлайн-платформой развивает более 600 тыс. предпринимателей. 8 из 10 продавцов Ozon сегодня – малый и средний бизнес из регионов. Две трети предпринимателей живут в городах с населением менее 1 млн человек, а более 100 тыс. – развивают бизнес в населенных пунктах, где живет меньше 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Опрос проводился в мае 2025 г. среди продавцов Ozon, размер выборки составил 1127 респондентов из всех федеральных округов.

В среднем оборот продавцов на Ozon растет в восемь раз за три года. С развитием предприниматели меняют бизнес модель – от перепродажи товара к созданию собственного производства. По результатам опроса большинство активных продавцов заявили, что сами производят товары, которые продают на маркетплейсе. Половина из них запустили производство в последние три года.

Спустя два года развития онлайн-бизнеса у большинства предпринимателей появляется команда сотрудников. Чаще всего продавцы Ozon привлекают специалистов по сборке и упаковке (70%), а также сотрудников производств (45%) и бухгалтеров (43%). На вознаграждение работников 4 из 10 продавцов тратит 40-150 тыс. руб., еще 21% предпринимателей - от 150 до 800 тыс. руб. Три четверти опрошенных арендуют офис для управления бизнесом и общения с командой, остальные – разрешают сотрудникам работать полностью удаленно. Четверть предпринимателей использует гибридный формат работы.

Предприниматели расширяют команду и открывают производство, зная, что смогут сделать бизнес успешным благодаря возможностям маркетплейсов. Две трети опрошенных продавцов начали получать прибыль в первые три месяца после выхода на площадку. При этом половина из тех, кто работает на площадке менее двух лет планирует расширить команду в ближайший год.

Главными преимуществами сотрудничества с маркетплейсом продавцы считают возможность быстрого масштабирования бизнеса на всю Россию (65%) и возможность быстрого старта с небольшими вложениями (56%). При этом успешность предпринимателя на площадке не зависит от уровня образования – анализ результатов опроса показал, что продавцы с высшем образованием одинаково успешны по сравнению с коллегами со средним или средне-специальным образованием.

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