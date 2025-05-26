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Сеть клиник «Будь Здоров» обновила функционал мобильного приложения

Подробная информация о клиниках и врачах сети, больше информации в медицинской карте пациента, результаты исследований и возможность скачать документы – этот и другой функционал появился в мобильном приложении «Будь Здоров». Об этом CNews сообщили представители компании «Ингосстрах».

После обновления пользователям доступна расширенная информации о клиниках сети, включая адреса и контактные данные, а также сведения о врачах, включая образование, опыт и компетенции – по аналогии с официальном сайтом сети клиник «Будь Здоров».

Обновился функционал медицинской карты пациента: теперь там доступна информация о пройденных инструментальных исследованиях (КТ, МРТ, рентген и др.), появился новый раздел «Медикаментозное лечение», где можно увидеть все назначения врача. Протоколы приемов специалистов или обследований теперь можно скачать или же поделиться ими, например, отправить врачу.

«Внедряя новый функционал нашего мобильного приложения, используя возможности искусственного интеллекта, мы предвосхищаем запросы пользователей, создаем удобную среду для эффективного управления здоровьем», – сказал директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

В ближайшее время планируется внедрить возможностью интеграции с носимыми гаджетами: данные будут поступать через приложение в медицинскую карту и будут доступны его лечащему врачу в рамках контура медицинской информационной системы. Помимо этого, в приложении станет доступна возможность записи и оплаты на программы комплексных обследований для взрослых (мужчин, женщин) и детей. По запросу пользователей планируется реализовать кнопку «Задерживаюсь», которая поможет пациенту предупредить врача в случае опоздания на 5-10 минут.

Сеть клиник «Будь Здоров» запустила собственное мобильное приложение год назад, уже сегодня аудитория его активных пользователей превышает 70 тыс. человек.

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