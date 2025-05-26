Страхование по часам теперь доступно в мобильном приложении «Страховые часы» от «СберСтрахования жизни»

В мобильном приложении «Страховые часы» от «СберСтрахования жизни» можно самому выбирать время для страховой защиты и подключать страховку, когда она действительно нужна. Приложение доступно для оформления и управления в iOS и Android. Вход авторизации — по «Сбер ID», далее упрощенный по Face ID. Об этом CNews сообщили представители компании «СберСтрахования жизни».

Чтобы активировать часы на главном экране, надо нажать кнопку Play, выставить время страхования (1, 2, 3 или больше часов), после чего выбрать опцию «застраховать». Можно запланировать включение страховых часов по таймеру, чтобы спокойно заниматься личными делами.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни: «Иногда страховка нужна не постоянно, а в определенные часы. Поэтому в октябре прошлого года мы запустили инновационный для рынка продукт "Страхование по часам". В нем человек платит за страховку только тогда, когда чувствует риск. Ведь когда мы спим или собираемся на работу, риск получить травму ниже, чем на тренировке или в путешествии.

Сегодня мы выпустили мобильное приложение «Страховые часы» с бесшовным оформлением в iOS и Android. Включать часы и управлять ими можно даже при занятии экстремальными видами спорта на любительском уровне, например, прыжки с парашютом, скалолазание или мотоспорт. Скоро мы добавим опцию начисления дополнительных страховых часов за физическую активность. А уже сегодня мы застраховали бегунов на время тренировок перед участием в «Зеленом марафоне» «Сбера», который состоится 31 мая. Участникам забега мы рады предоставить 25-процентную скидку на все тарифы — достаточно ввести промокод GREEN25».

Полис «Страхование по часам» покрывает риски на сумму до 1 млн руб. Приобрести страховку можно по двум тарифам: «Базовый» за 2000 руб. и «Актив» за 4000 руб. Один час страхования стоит в среднем 5 руб.