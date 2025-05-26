Wibes вдвое повышает выплаты блогерам по партнерской программе

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) вносит изменения в партнерскую программу платформы Wibes. С 1 июня 2025 г. блогеры, присоединившиеся к партнерской программе Wibes, будут получать 9,9% от стоимости товаров, которые были заказаны, благодаря их обзорам. На текущий момент выплаты составляют 5% от суммы заказа. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

С момента запуска программы монетизации к партнерской программе Wibes присоединились более 2,5 тыс. авторов контента. А продавцы Wildberries разместили уже свыше 18 тыс. товаров, доступных для продвижения инфлюенсерми. Пользователи добавили в корзину суммарно более 400 тыс. товаров из видео в Wibes.

Бета-версия приложения для социальной коммерции Wibes была запущена компанией РВБ в марте 2024 г. Приложение позволяет выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. В апреле 2025 г. на платформе появилась партнерская программа для продвижения товаров продавцами Wildberries из России и блогерами, зарегистрированным в приложении.