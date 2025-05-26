X5 Media и Mediascope заключили соглашение о сотрудничестве в области измерения эффективности ритейл-медиа

X5 Media и Mediascope запускают независимое измерение эффективности ритейл-медиа в области аудиорекламы в торговых сетях. Привлечение независимого медиаизмерителя обеспечит прозрачность инструментов ритейл-медиа, сопоставимость результатов с другими рекламными каналами и соответствие рыночным стандартам. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Программа лояльности X5 Group насчитывает более 86,8 млн зарегистрированных пользователей. Это позволяет анализировать поведение покупателей и таргетировать рекламу с учетом интересов и социального профиля. Mediascope дополняет эти данные внешней валидацией и собственными метриками.

«Команда X5 Media первой запускает инициативу по независимому измерению ритейл-медиа в области аудиорекламы. Ежедневная аудитория бизнесов X5 достигает 24 млн человек — это масштабный охват для ритейл-медиа. Проект открывает новые возможности для отраслевых исследований и выявления трендов. Его цель — предоставить рекламодателям глубокую аналитику для оценки инструментов и оптимизации стратегий. Данные Mediascope помогут понять, на каком этапе реклама вызывает интерес и влияет на поведение покупателей», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media.

Первый этап пилота посвящен оценке эффективности аудиорекламы на внутреннем радио в 26 873 магазинах сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Проект Х5 Media и Mediascope позволит измерить эффективность канала за счет использования технологии вотермарок (аудиометок). Панель проекта по России составляет 15 тыс. человек в возрасте 12 лет и старше. Исследование покрывает всю территорию России, отдельные данные будут доступны по Москве и федеральным округам.

«Мы рады тому, что такие крупные игроки, как Х5 Group, обладающие огромным массивом обезличенных данных о пользователях, стремятся к прозрачности своих медиапродуктов и их верификации с помощью внешних измерений. В данном проекте мы используем собственный контур производства и распознавания аудиометок, разработанный компанией Cifrasoft, входящей в ГК Mediascope», — отметил Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope.