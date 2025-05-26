«Яндекс 360» запустил бета-тестирование умного редактора в «Диске»

Команда «Яндекс 360» объявила о релизе бета-версии нескольких новых функций в мобильном приложении «Диска», в том числе с использованием возможностей нейросетей «Яндекса».

Доступ получат пользователи мобильного приложения, у которых подключен тариф «Яндекс 360». Функции «Ластик», «Без фона» и «Автоулучшение» позволят быстро редактировать фото не выходя из приложения сервиса.

Нейросеть, встроенная в «Ластик», стирает различные объекты на фото, например случайно попавшего в кадр человека или предмет, чтобы от лишней детали не осталось и следа.

Благодаря новой функции «Без фона» «Диск» сам определит главный объект на фото, выделит его и удалит фон. После этого можно сделать смешные стикеры или использовать объект в другой картинке или фото. А «Автоулучшение» поможет корректировать снимки по цвету, улучшить свет и контрастность одним нажатием.

«Мы хотим, чтобы «Яндекс Диск» стал лучшим мобильным приложением для хранения фотографий, поэтому постоянно улучшаем его функционал и тестируем разные возможности, в том числе, с использованием нейросетей. Новые функции помогут редактировать фото и не тратить время на использование сторонних приложений. Сейчас «Ластик», «Без фона» и «Автоулучшение» доступны в режиме бета-тестирования, поэтому иногда могут ошибаться или реагировать не так, как ожидается. В этом случае стоит повторно запустить работу функций или обратиться в поддержку, а также оставить отзыв о конкретной генерации «Ластика» сразу после его применения», – отметили в пресс-службе «Яндекс 360».

Функции с сегодняшнего дня постепенно станут доступны для пользователей версией мобильного «Диска» для iOS и Android. Достаточно будет обновить приложение, чтобы функции стали доступны, и можно редактировать фото и сохранять их скорректированную версию. Пользователи, у которых не подключен тариф «Яндекс 360», также могут протестировать новые возможности «Диска», однако сохранить получится только три версии одного снимка в месяц.