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«Яндекс» поможет предпринимателям создавать контент для ежедневной работы

Владельцы малого и среднего бизнеса часто сталкиваются с отсутствием качественных фотографий о своей деятельности, которые помогали бы продвигать товары и услуги. Для подготовки таких материалов предприниматели прибегают к помощи нейросетей, для работы с которыми нужны специальные навыки, или дорогостоящим услугам специалистов по работе с визуалом бренда. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» подготовил набор материалов, который пригодится предпринимателям для эффективного продвижения в интернете: личных аккаунтов, сайтов, карточек организаций в «Картах», товаров и услуг.

Такая инициатива приурочена ко Дню предпринимателя. Контент был сделан в результате съемок реальных представителей малого бизнеса из разных городов России: предприниматели поучаствовали в фотосъемке и получили новые кадры безвозмездно. Кроме того, компания разработала бесплатные видеогайды о простых визуальных приемах для создания качественного контента.

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Яндекс
«Яндекс» поможет предпринимателям создавать контент для ежедневной работы

Все желающие могут воспользоваться видеогайдами на сайте проекта, в которых рассказывают о простых визуальных приемах для создания качественных изображений. Для этого необходимо перейти по ссылке. Гайд состоит из двух уроков, посвященных разным видам бизнесов, освоив которые можно будет с легкостью создавать контент для визуализации большинства бизнесов.

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