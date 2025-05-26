«Звук» обновил сайт вместе с пользователями

Музыкальный сервис «Звук» выпустил обновленную версию сайта, и в ее создании приняли участие сами слушатели. Бета-тестирование началось в сентябре 2024 г. : пользователи делились мнением, предлагали улучшения и помогли собрать сайт, который действительно отвечает их потребностям. Так появились перемещаемый мини-плеер, поиск с любой страницы и семь новых цветовых тем — выбранных самими слушателями. Об этом CNews сообщили представители сервиса «звук».

Главная страница теперь построена на основе предпочтений аудитории: здесь персонализированные рекомендации, «волны» по треку, артисту, жанру, ситуации, настройкам и сохраненному плейлисту. А также плейлисты дня и подборки редакции. Динамическая папка с рекомендациями собрана с продуманной логикой и эстетичным интерфейсом, не похожим на другие сервисы.

Вкладка «Любимое» стала умнее — сервис сам предлагает новые треки на основе того, что уже нравится. Детский раздел получил отдельную кнопку, чтобы родителям было проще переключаться между режимами. Кроме того, музыкальный сервис формирует весь раздел персонально под ребенка. Обновился и поиск — теперь он подсказывает лучший результат даже при неточном запросе.

В сервисе появился функциональный минималистичный фул-скрин плеер. При желании пользователь может открыть текст песни, развернуть плейлист с очередью композиций или раскрыть карточку с рекомендательной волной по играющему артисту.

В разделе «Популярное» собраны уникальные плейлисты, подборки от музыкальной редакции сервиса, эксклюзивные аудиокниги и оригинальные подкасты. В нем появился новый блок – радио: множество радиостанций и бесконечные плейлисты в разных жанрах. Страница с «Новостями» стала функциональнее: получила вкладки с четкой навигацией и актуальными обновлениями. Стало удобнее следить за обновлениями друзей, на которых подписан пользователь.

Артем Лебедев, и.о. генерального директора и директор по продукту «Звука»: «Обновление сайта направлено на еще большую кастомизацию сервиса, чтобы пользователи могли наслаждаться музыкой и другим аудиоконтентом в любой ситуации: слушать дома через умные колонки Sber Boom, в дороге с помощью CarPlay или Android Auto, на пробежке включать треки в приложении, а во время работы за компьютером использовать веб-версию для лучшей концентрации. А «Звук» с помощью алгоритмов персонализации предложит подходящий в моменте контент. Нам важно, чтобы треки находили пользователя сами, подстраиваясь под его контекст, настроение и вкусы».

В скором времени каждому пользователю станет доступна персональная статистика, которая покажет его топ песен и исполнителей. Кроме того, команда «Звука» работает над кнопкой дизлайка, а также по запросу слушателей будет доступна функция перетаскивания трека в очереди.