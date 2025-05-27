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Банк «Синара» протестировал платежный сервис «Волна»

Банк «Синара» протестировал новый сервис бесконтактной оплаты «Волна». Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Система «Волна» предназначена для бесконтактной оплаты пользователями iPhone и Android. В основе – функция Bluetooth Low Energy (BLE), которая дает возможность производить оплату и работать не только в онлайн, но и в офлайн-режиме. Она повышает удобство использования сервиса при оплатах в различных торгово-сервисных предприятиях. Клиенты смогут использовать сервис «Волна» как альтернативу популярным pay-сервисам, таким как Apple Pay.

«Мы завершили пилотное тестирование в эквайринговой части совместно с нашим давним партнером - компанией МСТ, предоставившей POS-терминал с поддержкой BLE, оценили работоспособность, безопасность и удобство использования сервиса и готовимся к запуску сервиса для наших клиентов», – отметил Александр Ельцев, директор департамента технологического развития банка «Синара».

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