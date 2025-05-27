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ДОМ.РФ запустил новое цифровое решение для реализации программ льготного лизинга

ДОМ.РФ запустил новый сервис «Лизинговые облигации» для реализации программ льготного лизинга коммунальной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, запущенных по инициативе Минпромторга РФ и ДОМ.РФ. Об этом рассказала заместитель директора по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Дина Колесникова на сессии «Цифровое госуправление: развитие единого информационного пространства государственного электронного документооборота и коммуникации в государственных органах» Кавказского инвестиционного форума, который проходит в эти дни в Минводах.

Специальный модуль Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) призван стать общим цифровым пространством для прозрачного и удобного взаимодействия лизинговых компаний и оператора программы ДОМ.РФ.

«На сегодняшний день в модуле «Лизинговые облигации» уже обеспечена возможность работы с договорами займа, договорами лизинга, единицами техники и договорами поставки. Данные, предоставляемые лизинговыми компаниями через систему, формируют аналитическую базу для создания статистической отчетности. Эта информация становится ключевым инструментом оценки эффективности программ льготного лизинга, в свою очередь позволяя анализировать результаты, корректировать стратегии и впоследствии повышать прозрачность реализации государственных инициатив», — подчеркнула Дина Колесникова.

В ближайшем будущем в рамках развития цифрового продукта «Лизинговые облигации» планируется запустить рассмотрение заявок на выборку заёмных средств по лизинговым сделкам.

«ДОМ.РФ создал уникальную площадку для взаимодействия государства, граждан и бизнеса — Единую информационную систему жилищного строительства. На базе портала наш.дом.рф уже реализуются госпрограммы поддержки граждан и отраслей экономики, ведётся мониторинг жилищного строительства, частного домостроения, восстановления объектов культурного наследия, финансирования строительства инфраструктуры, а теперь и льготного лизинга. Всего же на базе системы работает более 40 решений. Самое важное, что система обеспечивает единые стандарты и бесшовную интеграцию участников в электронное взаимодействие, что повышает эффективность и качество работы», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Рекламаerid:2W5zFH1SxV6Рекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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