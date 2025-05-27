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Купеческие особняки, колледжи и автодороги: где в Удмуртии интернет стал быстрее

Новое качество мобильного интернета стало доступно для жителей Глазова, Можги и Сарапула. В результате инфраструктурных работ скорость передачи данных в смартфонах абонентов может достигать 50 Мбит/с. Улучшения произошли за счет модернизации телеком-оборудования, которую инженеры «МегаФона» провели в трех городах республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор активировал дополнительный среднечастотный слой LTE. Такой подход помогает улучшить сигнал внутри зданий, а также увеличить передачу данных для пользователей мобильного интернета. Теперь абоненты могут обмениваться тяжелыми файлами, загружать видеоконтент без задержек на повышенной скорости.

В Сарапуле увеличение скорости передачи данных будет заметно вблизи городских достопримечательностей – в районе Сарапульского театра, у дома купца Смагина, который является объектом культурного наследия федерального значения, а также у особняка кондитера Вольфа, внешний вид которого напоминает пирожное.

В Можге технические мероприятия улучшили параметры сети около автостанции и нескольких образовательных учреждений – медицинского, педагогического и агропромышленного колледжей. Мобильный интернет стал быстрее для автолюбителей и пассажиров на втором километре трассы Можга – Вавож.

В Глазове изменения в качестве передачи данных произошли в районе улиц Удмуртская и 70 лет Октября.

«В городах республики существенно увеличилось потребление интернета – в Глазове и Можге, например, рост составил 40% в апеле по сравнению с прошлым годом. Это на 15% выше, чем в республиканской столице. В целом в Удмуртии свыше 95% трафика уже проходит в сети четвертого поколения, – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев. – Эффективное распределение частотного спектра, которое мы применяем, обеспечивает повышенную скорость мобильного интернета для жителей региона и позволяет сохранить привычно комфортную передачу данных в условиях растущей нагрузки не сеть без установки новых базовых станций».

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