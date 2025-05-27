CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: челябинские школьники стали чаще искать репетиторов накануне экзаменов

Школьники Южного Урала в этом году стали активнее готовиться к выпускным экзаменам. По данным совместного исследования «МегаФона» и hh.ru, в мае 2025 г. трафик на сайты, где можно найти репетитора для занятий в формате офлайн и онлайн, вырос на 15% по сравнению с 2024 г. В целом преподаватели и школьники усилили активность с начала весны 2025 г., когда заметно выросло число вакансий наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала марта 2025 г. челябинские старшеклассники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в этом году пришелся на апрель 2025 г. — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос почти на 62% по сравнению с началом 2025 г. В это же время число вакансий для профильных специалистов на hh.ru выросло на 18% по сравнению с началом 2025 г.

Одновременно с ростом спроса на репетиторов эксперты отметили снижение медианной зарплаты на Южном Урале. За образовательные услуги в апреле наставникам предлагали 35 тыс. руб., что соответствует средним показателям по рынку. Наибольший уровень зарплат был зафиксирован в Москве и Московской области, Югре, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Приморском и Краснодарском краях.

Самыми популярными днями для занятий и поиска преподавателя стали вторник и среда. В эти дни объем переданных данных, как правило, оказывался в два раза выше среднедневных показателей. А вот с приближением выходных большинство старшеклассников старались максимально себя разгрузить — наименьший объем трафика приходится на пятницу и субботу, когда активность падала почти в три раза.

«Все больше учащихся выбирают заниматься с репетиторами в онлайн-формате, чтобы расширить возможность выбора специалистов и заниматься предметами в любом удобном для себя месте. Для нас важно, чтобы в любой точке региона старшеклассники могли отлично подготовиться к итоговым экзаменам и поступлению в вузы, и чтобы качество связи было на высоком уровне. Для этого мы последовательно развиваем нашу сеть, и уже в 2025 г. построили и модернизировали около 30 телеком-объектов на Южном Урале», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Юрий Горбатов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса»

Назад в прошлое. Россияне массово подключают домашний интернет на фоне перебоев в работе мобильного

В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter

Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153