CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС оцифровала туристическую жемчужину Канского района

МТС сообщает о расширении сети в Канском районе Красноярского края, благодаря чему интернет-скорости выросли в селе, имеющем интересную историю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в селе Анцирь. В нескольких километрах от населенного пункта находятся туристические жемчужины Канского района — природный памятник «Анцирские дачи» и «народный» соленый источник в урочище Арапкан. В 20 км от села можно обнаружить и древнейшее реликтовое растение эфедра — оно пережило ледниковый период и является одним из предков современных хвойных пород.

В результате проведенных работ новое качество связи МТС стало доступно более 1000 жителей Канского района — они смогут с большим комфортом смотреть фильмы и сериалы, работать из дома, использовать сервисы видеосвязи, а также узнают еще больше интересных фактов о своей малой родине.

Тысячелетия назад на месте будущего села Анцирь проживали котты — древнейшие обитатели Сибири. Они селились на наиболее выгодных и плодородных землях и вели кочевой образ жизни, а традиционным жилищем коттов были переносные чумы, крытые берестой. Племена занимались таежной охотой, речным рыболовством и собирательством, а таежное оленеводство продолжало оставаться для них незнакомым занятием несмотря на близкое соседство с оленными эвенками и камасинцами. Известно, что единственным домашним животным у них оставалась собака. Жизненный уклад коттов изменился с появлением в местах их кочевий русских поселений.

«Уже во второй половине XVIII века численность канских коттов значительно сократилась — как в результате ассимиляции коттов, так и вымирания из-за распространения инфекционных заболеваний. Уже к середине XIX века канские котты фактически перестали существовать как отдельный этнос. Они были ассимилированы русскими, бурятами, а самые последние из них — камасинцами. Растворившись в иноязычной среде других народов Южной Сибири, котты не успели стать объектом для всестороннего научного исследования. Вместе с ними ушел в прошлое их уникальный язык — от древнейшей сибирской народности остались только топонимы. Артефактов и экспонатов в нашем музее нет, и вряд ли они где-то сохранились. Большинство коллекций, которые собирали этнографы, пропали или сгорели», — сказал Михаил Баташев, этнограф, научный сотрудник Красноярского краевого краеведческого музея.

«В Красноярском крае множество ярких и самобытных деревень и сел, имеющих богатую и интересную для изучения историю, которую важно вовремя сохранить. В наше время мы имеем такую возможность. С помощью современных технологий археология обрела новую жизнь в цифровом формате — например, на базе сети МТС специалисты на местах смогут воспользоваться сервисами для 3D-сканирования сохранившихся находок и занесения информации в базы данных для последующего изучения. В будущем было бы интересно создать цифровую карту, где будут саккумулированы сведения обо всех памятниках археологии, исследованных в Красноярском крае», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

В настоящее время в селе Анцирь проживает более 1000 человек, работают школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса»

Назад в прошлое. Россияне массово подключают домашний интернет на фоне перебоев в работе мобильного

В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter

Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153