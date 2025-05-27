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МТС прокачала интернет на федеральной трассе в Хабаровском крае

МТС сообщает о модернизации мобильной сети и расширении покрытия на автомобильной дороге Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Улучшения коснулись 12 участков трассы федерального значения, расположенных вблизи малых населенных пунктов Комсомольского, Нанайского, Амурского и Хабаровского районов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря рефармингу (переводу частот третьего поколения в современный стандарт связи 4G) на участке дороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре скорости мобильного интернета МТС выросли в среднем на 20%. Общая протяженность обновленного покрытия – почти 200 километров. Благодаря проведенным МТС работам водители могут оставаться на связи в пути, пользоваться навигаторами и другими необходимыми цифровыми сервисами. Скорости мобильного интернета стали выше не только на трассе, но и в прилегающих к федеральной трассе А-376 населенных пунктах Таежное, Малышево, Дада, Гайтер, Большой картель, Найхин, Дубовый мыс, Селихино, а также в поселке Синда.

Трасса А-376 связывает несколько районов Хабаровского края и является звеном евроазиатского транспортного коридора «Москва - Чита - Хабаровск - Сахалин», обеспечивая круглогодичное автомобильное сообщение городов Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань.

«МТС активно поддерживает развитие рекреационной инфраструктуры, реализуя проекты в ключевых точках. Мы первыми обеспечили устойчивой связью горнолыжный комплекс «Хехцир» и «Снеговик», зоосад «Приамурский», озеро Лотосов и другие популярные туристические локации. Особое внимание уделяем перспективным направлениям – районам, где активно развиваются глэмпинги, появляются новые туристические места, при этом подходим к задачам комплексно - обеспечиваем связью не только конкретные объекты, но и маршруты к ним. Благодаря проведенной модернизации скоростей в нашей сети теперь хватает и путешественникам, и местным жителям в поселках», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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