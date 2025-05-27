Новые базовые станции «МегаФона» ускорили интернет в Белгороде

Около 300 тыс. горожан теперь могут загружать онлайн‑сервисы в смартфонах и планшетах на максимальной скорости до 50 Мбит⁄с. Оператор построил в Белгороде и его окрестностях новые телеком‑объекты, в результате чего улучшилось покрытие сети и выросла скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Быстрый 4G позволит оперативно скачивать игры и тяжелые файлы, без помех смотреть видео в высоком разрешении, звонить по видеосвязи, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами. Кроме того, белгородцы смогут пользоваться голосовыми вызовами по современной технологии VoLTE, которая дает улучшенное качество звука.

Почувствовать улучшение параметров связи белгородцы смогли сразу в нескольких локациях города: на улице Железнякова вблизи школы, детского клуба и городской инфекционной больницы; на Белгородском проспекте около центрального рынка; в западной части, застроенной преимущественно частным сектором и новыми микрорайонами; а также на проспекте Славы, где сосредоточены административные здания, государственные учреждения и финансовые организации.

Теперь абоненты могут с комфортом пользоваться мобильным интернетом и в одном из самых популярных мест летнего отдыха местных жителей – на северо-восточной окраине Белгорода на берегу водохранилища. Там есть несколько пляжей, большая зеленая зона и замок, построенный в средневековом стиле. В окрестностях крепости местные новобрачные любят проводить фотосессии, приезжие из других точек региона это место также не оставляет равнодушным. После того, как заработали новые телеком-объекты, из этого живописного уголка легче будет вести прямые трансляции и делиться с друзьями интересными фотографиями.

«Планируя развитие сети, мы отталкиваемся от анализа онлайн-активности наших абонентов, уделяя особое внимание любимым местам отдыха белгородцев и точкам делового притяжения горожан. Мы делаем все, чтобы обеспечить нашим абонентам максимальный цифровой комфорт: с начала года мы ввели новые телеком‑объекты еще и в Старом Осколе, Алексеевке, а также в селах Валуйского, Вейделевского, Чернянского, Алексеевского, Губкинского, Старооскольского, Волоконовского, Белгородского, Красненского районов», - сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.