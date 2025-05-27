CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Продавцы смогут получить деньги для роста бизнеса на «Яндекс Маркете»

Продавцы «Яндекс Маркета» теперь могут получить кредит до 50 млн руб. на три или шесть месяцев. Потратить их можно на развитие бизнеса: например, можно расширить ассортимент к высокому сезону, вложиться в продвижение товаров или выйти в новую категорию. Доступная сумма будет зависеть от оборота продавца, а условия кредита — фиксироваться в момент выдачи на весь срок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Для оформления кредита продавцу не понадобятся залог, отчетности или походы в банк. Все, что нужно сделать, — это в личном кабинете выбрать срок и желаемую сумму из доступной. После проверки документов денежные средства будут переведены в тот же банковский день на расчетный счет продавца. Ежемесячные взносы будут автоматически списываться из платежей покупателей.

Кредитный продукт уже доступен индивидуальным предпринимателям (ИП) и обществам с ограниченной ответственностью (ООО), кто больше полугода работает на «Маркете» по моделям FBY, FBS или Экспресс и не имеет задолженностей за услуги маркетплейса. В будущем кредит смогут получить и продавцы других маркетплейсов.

«Маркет» развивает проект совместно с «Финтехом» «Яндекса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса»

Назад в прошлое. Россияне массово подключают домашний интернет на фоне перебоев в работе мобильного

В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter

Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153