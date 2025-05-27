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В «Яндекс Картах» появились более 300 маршрутов речного транспорта по всей России

С началом сезона речной навигации в «Яндекс Картах» появилась возможность построить маршрут с учетом водных трамвайчиков, паромов, скоростных пассажирских судов и других видов водного общественного транспорта по всей России. Функция поможет планировать маршруты жителям регионов, для которых реки и озера — важная часть городской инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным «Яндекс Карт», в 2025 г. в стране работают более 300 маршрутов водного транспорта, включая скоростные межрегиональные Валдаи и Метеоры. Все такие корабли учитываются при построении маршрута на общественном транспорте в «Яндекс Картах». По данным «Яндекс Карт», больше всего водных маршрутов доступно в Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской области, Красноярском крае, Самарской области и Иркутской области.

Топ регионов по количеству маршрутов водного общественного транспорта выглядит так: ХМАО — 40 маршрутов, Архангельская область — 26 маршрутов, Красноярский край — 18 маршрутов, Самарская область — 14 маршрутов, Иркутская область — 13 маршрутов, Омская область — 13 маршрутов, Татарстан — 13 маршрутов, Пермский край — 13 маршрутов, Республика Коми — 13 маршрутов, Томская область — 11 маршрутов.

Построить маршрут с учетом переправы можно в «Яндекс Картах». Достаточно выбрать точку назначения: если до нее удобнее всего добраться по воде, Карты предложат такой маршрут. В Москве за электросудами можно следить в режиме реального времени: достаточно в поиске найти водный транспорт по номеру маршрута. На экране выделится его маршрут, появятся движущиеся иконки, карточка с пристанями и расписанием.

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