Wildberries запускает модель поставок DBS для B2B-продавцов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) открывает возможность B2B-продавцам продавать товары юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по модели «Витрина» (DBS – доставка силами продавца). Тестирование опции распространится на всех российских партнеров, зарегистрированных на платформе. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Теперь B2B-покупатели могут оформлять доставку до двери при создании заказов от имени юрлица на платформе «Wildberries для бизнеса». В свою очередь сама доставка будет осуществляться силами самого продавца.

Внедрение данной модели поставок открывает для B2B-продавцов новые возможности работы с корпоративными клиентами: партнеры смогут самостоятельно управлять процессами логистики и доставки товаров, предоставляя автоматически оформленные электронные документы на B2B-доставку — так же, как и на продажу товара.

Чтобы оформлять заказы как B2B-покупатель, достаточно переключиться на платформу через кнопку «Покупайте как бизнес» в личном профиле на сайте Wildberries. Если продавец установил платную доставку, то после оформления заказа со стороны покупателя маркетплейс оформит для него единый счет-оферту, включающий как стоимость товаров, так и стоимость услуги доставки. После оплаты счета продавец получит сборочное задание, как в классической модели DBS. Когда заказ будет доставлен, Wildberries автоматически сформирует от имени продавца универсальный передаточный документ (УПД) на доставку, в зависимости от выбранной опции возврата НДС.

Продажа по модели DBS становится еще одной ступенью в развитии платформы «Wildberries для бизнеса», которая начала свою работу в тестовом режиме в ноябре 2024 г. Согласно мартовским результатам платформы, средний чек B2B-сделок на платформе составляет более 100 тыс. руб., а список востребованных категорий включает электронику, бытовую технику, товары для офиса и ремонта, автотовары и др. Опции «Wildberries для бизнеса» включают оплату с расчетного счета компании или ИП, фиксацию цен на пять дней после оформления заказа, возврат НДС до 20% и другие полезные функции для бизнеса.

При этом продавцам доступны и другие модели поставок «Склад WB» (FBW) и «Маркетплейс» (FBO) — они были интегрированы в платформу с момента самого ее запуска. В этом случае товары юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доставляются до пунктов выдачи заказов.

В ближайших планах «Wildberries для бизнеса» — расширение логистических сценариев доставки в рамках всей модели DBS и географическое масштабирование сервиса.