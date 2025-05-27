«Яндекс Погода» начала сотрудничество с аллергологами из Сеченовского университета для развития сервиса «Активность пыльцы»

Пользователи «Яндекс Погоды» теперь могут получить ответ на самые популярные вопросы про сезонное цветение от пульмонологов-аллергологов Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета. В сервисе «Активность пыльцы» появились видеоответы врачей на частые вопросы аллергиков, а также специальная форма для новых вопросов. В роликах специалисты рассказали, например, существуют ли прививки от аллергии на пыльцу или какую диету стоит соблюдать при её проявлениях. Также эксперты из Сеченовского университета собрали для пользователей рекомендации, которые помогут подготовиться к сезону цветения и легче его перенести.

С момента запуска сервиса «Активность пыльцы» его аудитория превысила 10,5 млн человек. И уже более полумиллиона пользователей сообщают сервису о самочувствии, чтобы сделать прогноз еще точнее и полезнее. Таким образом люди, которые ощущают симптомы аллергии, помогают другим пользователям с той же проблемой.

«Для пациентов, страдающих поллинозом, информация об активности конкретного аллергена является чрезвычайно актуальной. Существуют определенные меры немедикаментозной профилактики аллергии. Так, первое правило для пациентов с поллинозом — это уменьшение контакта с причинно-значимым аллергеном. Зная, пыльца какого растения вызывает реакцию, многие пациенты целенаправленно уезжают в отпуск — туда, где цветение уже закончилось или, наоборот, процесс пыления ещё не начался», — сказала профессор Сеченовского университета, доктор наук Наталья Чичкова.

«Яндекс Погода» запустила сервис «Активность пыльцы» в марте этого года. Пользователи с аллергией могут заранее получать предупреждения о начале сезона цветения в push-уведомлениях и принимать необходимые меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней. Также они могут изучать информацию о распространении аллергенов в России и странах СНГ на специальной карте — она полезна, например, при планировании поездок.

«После запуска „Активности пыльцы“ мы стали получать множество вопросов от пользователей. Люди спрашивали разное: что такое поллиноз, бывает ли аллергия на тополь, как отличить ОРВИ от сильной аллергической реакции. Нам было важно, чтобы на вопросы из области медицины отвечали врачи. Так появился совместный проект с Сеченовским университетом, который обладает большой экспертизой в этой сфере», — сказал Александр Ганьшин, руководитель «Яндекс Погоды».

Вопросы специалистам можно задавать в веб-версии сервиса. Ответы на них будут появляться в специальном разделе. В дальнейшем «Яндекс Погода» и Сеченовский университет планируют продолжить сотрудничество и реализовывать новые совместные проекты.

С помощью технологии, разработанной командой «Яндекс Погоды», сервис рассчитывает активность шести аллергенов: пыльцы берёзы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков. Прогноз получается точным благодаря тому, что технология позволяет учитывать сразу несколько факторов. Модель расчёта активности пыльцы позволяет установить примерный диапазон начала цветения. С помощью свежих погодных данных прогноз корректируют в реальном времени, а с помощью опросов пользователей определяют, насколько выражена может быть реакция организма.