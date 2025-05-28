Аналитика Bronevik.com: на июньские праздники россияне забронировали вдове больше туристического жилья

Платформа Bronevik.com (входит в экосистему МТС), изучила бронирования туристического жилья на длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня России. Согласно исследованию, в 2025 г. количество заказов по стране на праздничные даты увеличилось на 101% год к году. Основной причиной всплеска стал перенос выходного с 8 марта на 13 июня 2025 г., что обеспечило россиянам четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

По данным на конец мая 2025 г., больше всего отелей и других объектов размещения забронировано в Санкт-Петербурге (13% от всех заказов по стране), Казани и Москве (по 6%). При этом в 2025 г. Казань обогнала столицу по абсолютному количеству бронирований, сместив ее со второго места на третье в топе городов по числу заказов на июньские праздники. Также отмечается существенный рост интереса к путешествиям в Тулу, которая поднялась в рейтинге сразу на 12 пунктов (с 17 на 5 место), Самару (+7 пунктов, с 14 на 7 место) и Псков (+12 пунктов, с 20 на 8 место).

Топ-10 городов по количеству бронирований на июньские праздники 2025 года

Выбирая туристическое жилье для отдыха на длинных выходных, россияне стремились к экономии. Больше всего ранних бронирований совершено в объектах категории «без звезд» – 41% от всех заказов. Средний чек за такое размещение сейчас составляет 5000 руб. за ночь. В трехзвездочных объектах планируют остановиться 27% путешественников (средний чек – 6100 руб. за ночь), в четырехзвездочных – 19% (10100 руб. за ночь). Объекты с 1-2 звездами предпочли 9% туристов (4000 руб. за ночь), а пятизвездочные отели выбрали только 4% россиян (20600 руб. за ночь).

В среднем по России чек за ранее бронирование туристического жилья на июньские праздники составляет 6900 руб. за ночь, а средняя продолжительность проживания – два дня.