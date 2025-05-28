«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила возможности поиска грузов и транспорта

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» добавила дополнительные возможности для поиска грузов и транспорта, а также в 20 раз увеличила количество географических объектов на карте. Новый функционал позволит перевозчикам и грузоотправителям значительно оптимизировать свои процессы за счет более точного поиска. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

На «Бирже грузоперевозок ATI.SU» большое количество грузов — ежедневно около 230 тыс. активных заявок. Находить подходящие стало проще благодаря новым возможностям.

Например, теперь появился фильтр, указывающий, что груз срочный и должен перевозиться двумя водителями. Один водитель способен проехать в среднем 700 км в сутки, в то время как двое могут преодолевать около 1,5 тыс. км.

Внедрена возможность мультивыбора по ADR (класс опасности грузов). Теперь можно выбирать несколько классов опасности, используя порядка 10 доступных категорий, и сохранять этот фильтр для дальнейшего использования.

Также грузы можно отфильтровать по цене за километр и общей стоимости перевозки, и таким образом исключить короткие маршруты, которые не всегда выгодны.

В сервисе «Поиск грузов» популярна функция подписки: грузоперевозчики могут настроить получение уведомлений на сайте, в мобильном приложении «АТИ Грузы и Транспорт», по email или SMS. Теперь аналогичная функция доступна и для поиска транспорта. Грузоотправители и экспедиторские компании могут создавать подписки, чтобы первыми получать информацию о доступных машинах по своим запросам и связываться с перевозчиками.

Из других важных обновлений — «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила базу географических объектов в России и странах СНГ, по которым доступен поиск грузов и транспорта, со 150 тыс. до 3 млн. Теперь можно точнее прокладывать маршруты даже в отдаленные и малые населенные пункты, правильно указывая их названия. Таким образом, поиск стал более гибким и точным, нет необходимости в дополнительных разъяснениях для уточнения адреса.

«Поиск грузов и транспорта — основная функция “Биржи грузоперевозок ATI.SU”, которая появилась более 25 лет назад. Вокруг нее формируется экосистема ATI.SU, которая включает десятки сервисов для автоматизации логистических процессов. Мы постоянно запускаем новые инструменты, помогающие грузовладельцам, транспортным компаниям и грузоперевозчикам повысить эффективность бизнеса. Параллельно с этим продолжаем развивать основную функцию: опираясь на запросы пользователей, добавляем новые возможности для поиска грузов и транспорта», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».