CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К началу лета 2025 г. МТС ускорила мобильный интернет в Астрахани и пригороде

МТС модернизировала сеть LTE в Астрахани и пригородных населенных пунктах. Технические специалисты компании обновили оборудование на 48 базовых станциях, что позволило на 25% увеличить скорость мобильного интернета для жителей и гостей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках модернизации на ряде базовых станций был запущен дополнительный слой LTE в частотном диапазоне 2100 МГц, который имеет больший радиус покрытия и позволяет увеличивать скорость передачи данных по сравнению с другими диапазонами. Это повысило пропускную способность сети и обеспечило более стабильную передачу данных даже при высокой нагрузке. Расширение полосы частот LTE обеспечивает более эффективное использование спектра и увеличивает объем передаваемой информации.

«С началом лета в Астраханскую область традиционно приезжает больше гостей, и сами жители активнее проводят время на дачах. Мы заранее подготовились к росту нагрузки на сеть в самых загруженных и популярных зонах — от центра Астрахани до дачных товариществ. Благодаря расширению частотного диапазона в городе и за его пределами доступен быстрый мобильный интернет», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Работы по развитию сети LTE МТС в Астраханской области продолжатся в течение всего 2025 г. Особое внимание телеком-специалисты уделяют местам с плотной застройкой, популярным туристическим направлениям и садовым товариществам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин

В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка

Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025»

Конференции

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153