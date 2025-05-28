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«МегаФон»: перед экзаменами востребованность репетиторов в Югре выросла в 1,5 раза

Весной 2025 г. старшеклассники Югры усилили подготовку к ЕГЭ и ОГЭ занятиями с репетиторами. Как следует из совместного исследования «МегаФона» и hh.ru, в мае 2025 г. интерес к ресурсам, где можно найти репетитора для занятий в офлайн- и онлайн-формате, вырос на 58% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Школьники Югры и их родители с начала марта 2025 г. начали активно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса пришелся на апрель 2025 г. — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос более чем на 34% по сравнению с началом 2025 г. В это же время число вакансий для профильных специалистов на hh.ru выросло на 48% по сравнению с началом 2025 г.

Одновременно с всплеском спроса на репетиторов эксперты отметили увеличение медианной зарплаты в Ханты-Мансийском автономном округе. За образовательные услуги в апреле 2025 г. наставникам предлагали 85 тыс. руб., что является одним из самых высоких показателей по рынку. Также в топе по уровню зарплат — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Приморский и Краснодарский края.

Самыми популярными днями для занятий и поиска преподавателя стали вторник и среда. В эти дни объем переданных данных, как правило, оказывался примерно наполовину выше среднедневных показателей. А вот с приближением выходных большинство старшеклассников пытались разгрузить себя — наименьший объем трафика приходился на пятницу и субботу, когда активность снижалась в два раза.

«Для югорских школьников мобильный интернет уже давно стал одним из важнейших источников знаний. Его активно используют как для поиска информации, так и для связи с самыми профессиональными педагогами, которые смогут помочь в подготовке к поступлению в лучшие вузы страны. Ханты-Мансийский автономный округ известен своими суровыми погодными условиями, поэтому потребность юных абонентов в онлайн-формате занятий крайне высока. Чтобы образовательный контент и возможность связать с педагогом в сети были доступны всегда, мы проводим модернизацию нашей сети и устанавливаем новое оборудование. Например, уже в этом году работы были проведены примерно на 70 телеком-объектах более чем в 20 локациях региона», — отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

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