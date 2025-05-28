CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» расширил покрытие 4G в Ядринском районе Чувашии

Жители сразу нескольких поселений в Чувашской Республике получили доступ к интернету «МегаФона». Связисты установили дополнительные базовые станции в деревне Старые Тиньгеши и селах Юваново и Малое Карачкино. Действие оборудования также усилило покрытие в соседних населенных пунктах и на проходящем здесь участке трассы М-7 «Волга».

Цифровые возможности сельчан сейчас не отличаются от тех, которые есть у городских пользователей. Абоненты на комфортных скоростях могут получать государственные и муниципальные услуги, пользоваться мобильным банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, общаться с родными и близкими не только в мессенджерах, но и по видеосвязи. Мобильный интернет без задержек и зависаний также доступен в школах, клубах, библиотеках и фельдшерских пунктах.

Новое оборудование работает сразу в среднем и низком диапазонах частот, что обеспечивает максимальный радиус покрытия и скорость передачи данных до 170 Мбит/c. Расширение инфраструктуры позволило снизить нагрузку на действующие базовые станции в районе, усилить качество связи и увеличить ёмкость сети.

«Инженеры компании провели работы как в относительно крупных Юваново и Малом Карачкино, так и в Старых Тиньгешах с населением менее 150 человек. С запуском дополнительных телеком-объектов здесь стали активнее пользоваться услугами связи. Как итог, за год общий трафик Ядринского района вырос на 21%, а среднее потребление одного абонента увеличилось с 25 до 33 ГБ в месяц», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

Напомним, около 35% населения республики проживает в сельской местности. Одному абоненту оператора из села или деревни сейчас в среднем необходимо 29 ГБ дата-трафика в месяц. Для сравнения горожане используют за тот же период порядка 33 ГБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин

В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка

Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025»

Конференции

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153