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«МегаФон»: ямальские школьники усилили подготовку к ЕГЭ

Cтаршеклассники Ямала весной 2025 г. стали активнее готовиться к ЕГЭ и ОГЭ с репетиторами. Как выяснили эксперты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных, в мае 2025 г. интерес к ресурсам, где можно найти репетитора для занятий в офлайн- и онлайн-формате, увеличился сразу на 76% по сравнению с 2024 г. С приходом весны 2025 г. также заметно подросли вакансии наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала марта 2025 г. ямальские школьники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в 2025 г. пришелся на апрель — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос на 50% по сравнению с началом 2025 г.

Самыми популярными днями для занятий и поиска преподавателя стали вторник и среда. В эти дни объем переданных данных, как правило, оказывался в 1,5 раза выше среднедневных показателей. А вот с приближением выходных большинство старшеклассников старались максимально себя разгрузить — наименьший объем трафика приходился на пятницу и субботу, когда активность падала почти в два раза.

«Экзамены – это ответственное и волнительное время как для старшеклассников, так и для их родителей. И, конечно, многие стремятся подготовиться к нему как можно тщательнее, получив советы и наставления опытных педагогов как лично, таки и с помощью видеосвязи, выбрав нужного специалиста независимо от его местонахождения. Кроме того, школьники на Ямале могут готовиться к выпускным и вступительным экзаменам из любой точки региона — мы постоянно работаем над улучшением сети, чтобы юные абоненты могли связаться со своими педагогами при помощи видеосвязи, не оглядываясь на неблагоприятные погодные условия или расстояния», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

В общей сложности с начала 2025 г. инженеры оператора модернизировали и построили более 70 объектов в девяти локациях региона, а в 2024 г. был реализован проект по обеспечению современной связью северной трассы Надым-Салехард.

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