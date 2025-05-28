«Национальная Медиа Группа» запускает платформу «Дляподростков.рф» — системный навигатор по помощи подросткам

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) представляет федеральную платформу «Дляподростков.рф» — онлайн-ресурс, где подростки, родители и наставники могут найти проверенную помощь и поддержку. На платформе систематизированы подростковые организации и программы, доступные каждому подростку. Об этом CNews сообщили представители НМГ.

Проект насчитывает сотни социальных инициатив и организаций, работающих с подростками по всей стране: от крупных федеральных программ до волонтерских и подростковых центров, представлены также помогающие сайты и телефоны горячих линий, некоммерческие организации и государственные молодежные проекты.

Ключевыми партнерами проекта стали организации, которые непосредственно работают с подростками: «Движение Первых», Росмолодежь, «Добро.рф», «Вдохновители», Федеральный подростковый центр и Альянс по защите детей в цифровой среде. Также партнером выступил Фонд президентских грантов. ​

На сайте также размещены статьи и ресурсы от партнеров по самым актуальным для подростков темам: буллинг, отношения с родителями и сверстниками, цифровая безопасность.

Кроме того, работает кнопка «Срочно нужна помощь», которая предлагает два варианта быстрых действий: либо звонок на «Детский телефон доверия» (88002000122), либо поддержку в чат-боте «Трудно подросткам».

Интерфейс платформы создан с учетом потребностей разных пользователей: как самих подростков, так и взрослых — родителей, педагогов, наставников. Участие в его разработке приняли сами подростки. Более 200 школьников из движения «Вдохновители», а также подопечные АНО «Наука и образование» стали соавторами проекта: они писали тексты, тестировали интерфейс, делились своими замечаниями и предложениями.

Информация на сайте будет регулярно обновляться, а список организаций и ресурсов — пополняться. В будущем НМГ планирует интегрировать QR-коды на страницы сайта в подростковые сериалы, фильмы и шоу производства медиахолдинга.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова: «Мы верим, что медиа могут не только развлекать, информировать, просвещать, но также вдохновлять и поддерживать общество. За последние пять лет при участии «Национальной Медиа Группы» появились такие знаковые проекты, затрагивающие подростковую проблематику, как «Трудные подростки», «Слово пацана», «Плакса», «Суперниндзя.Дети». Во все проекты мы стремимся интегрировать специальные помогающие инструменты по ключевым социальным проблемам. Мы видим, что они реально востребованы, и решили пойти дальше, создав единое цифровое пространство, где все желающие могут получить не только помощь в сложной ситуации, но также поддержку и вдохновение для дальнейшего развития. И, конечно, это было бы невозможно сделать без помощи самих подростков и наших партнеров».

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова: «Запуск платформы — важный шаг к системной и доступной поддержке подростков в цифровой среде. В условиях информационной перегрузки особенно важно, чтобы у подростков и взрослых был понятный, достоверный и безопасный ресурс. Отдельно стоит отметить участие самих подростков в создании платформы — это усиливает ее практическую ценность и актуальность. Такой ресурс может стать точкой входа к помощи — как в кризисных ситуациях, так и в вопросах самоопределения, общения, цифровой безопасности».