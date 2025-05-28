«Поиск с Алисой» поможет пользователям «Яндекс Путешествий» в поездке

В «Яндекс Путешествиях» появился «Поиск с Алисой». Теперь задать ей вопрос путешественники могут прямо в приложении сервиса, в разделе «Моя поездка». «Алиса» соберет информацию со всего интернета и даст один емкий ответ с картинками, видео и ссылками на источники. В этом «Алисе» помогают нейросетевые технологии «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса» в «Путешествиях» — это гид, который всегда на связи. Она готова рассказать интересные факты о месте, куда запланирована поездка, посоветовать блюда, которые стоит попробовать, и подсказать, какие сувениры привезти. Ее можно спрашивать обо всем, что интересно: например, попросить найти самые необычные музеи или пересказать городские легенды и назвать связанные с ними места. «Поиск с Алисой» поможет и тем, кто путешествует с семьей. «Алиса» ответит на все вопросы почемучек и подберет факты, которые будут интересны детям.

Чтобы обратиться к «Алисе», достаточно нажать на ее иконку в правом нижнем углу экрана в разделе «Моя поездка». Вопрос можно сформулировать самому или выбрать одну из всплывающих подсказок, например «Интересные факты» или «Что привезти». «Алиса» готова помочь и при планировании путешествия, и уже на месте — она учитывает, где сейчас находится пользователь и какие города он планирует посетить. Ее ответы будут особенно полезны туристам, которые впервые планируют самостоятельную поездку или хотят быстро узнать о новом месте максимум подробностей.

Чтобы воспользоваться «Поиском с Алисой», нужно обновить приложение «Путешествий» на iOS или Android до последней версии.