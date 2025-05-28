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У пользователей веб-платформы Doma.ai появился способ заработать на парковочных местах с сервисом PlaceSharing

Онлайн-платформа для цифрового управления жилыми домами Doma.ai запустила новый сервис — аренду парковок PlaceSharing. Решение позволяет управляющим компаниям и собственникам сдавать машино-места, используя таким образом пространство с выгодой для себя. Новшество предлагает рациональный подход в организации и эксплуатации парковок с монетизацией. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Подключить PlaceSharing возможно для парковок открытого и закрытого типа. Интеграция с любыми парковочными системами обеспечивает работу в жилых комплексах разного поколения — будь то новостройка или заселенный дом, с доступом на парковку через шлагбаум по разным идентификаторам: с помощью QR-кода, карточки, мобильного приложения или распознавания номера.

Благодаря интеграции в Doma.ai все действия происходят онлайн. Жители используют мобильное приложение для бронирования, оплаты и продления парковки, а организации осуществляют свой менеджмент через веб-интерфейс платформы, доступный с любого устройства.

Управляющие компании контролируют весь процесс эксплуатации с получением отчетности, что позволяет оптимизировать операционные расходы. На платформе можно не только составлять расписание паркинга, создавать абонементы для резидентов, подключать карты жителей и распознавание номеров автомобилей, но и настраивать тарифы. Таким образом, управляющие компании превращаются в поставщика услуги и могут формировать свою доходную модель. Например, при одной закупочной стоимости электроэнергии вести реализацию по более высокой ставке.

Аренда машино-мест максимально упрощена — без посредников, звонков и бумажной волокиты. Можно настроить сдачу по часам, дням, неделям и месяцам. Для собственника машино-места особенно удобно удаленное управление и поступление оплаты напрямую на его счет. Вести учет можно благодаря аналитике с историей въездов, графиками и отчетами.

«Управление парковочными местами является восходящим трендом. Это отличный способ получения быстрого и стабильного дохода от объекта недвижимости при низкой стоимости подключения сервиса. По нашей оценке, возможность интеграции такого умного букинга есть у половины наших клиентов. Он особенно интересен для локаций с высокими городскими тарифами и конкуренцией за парковочные места», — сказал интеграцию руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai Сергей Лялин.

PlaceSharing подключен в городах по всей стране, включая Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ижевск и Владивосток. В общей сложности в России на начало 2025 г. системы автоматизации парковок установлены более чем на 12 тыс. частных и корпоративных объектов.

«Платная парковка во дворе и на придомовой территории помогает поддерживать порядок, дисциплинирует водителей и приносит доход в бюджет ЖК. Например, парковка всего на 20 машино-мест может зарабатывать до 1,3 млн рублей в год чистой прибыли. Это существенная сумма, которую можно потратить на дополнительный комфорт для жителей», — отметил директор по развитию PlaceSharing Михаил Федюшин.

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