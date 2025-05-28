Wildberries увеличила количество мест на логистических объектах под крупногабаритные товары в три раза

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) в преддверии дачного и отпускного сезонов расширяет возможности для поставок продавцов крупногабаритных товаров (КГТ+). Так, с начала 2025 г. продавцам этой категории стало доступно более 36 логистических объектов для отгрузки таких товаров. Это в три раза превышает показатели 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Wildberries продолжает расширять возможности для продавцов, предлагая новые решения для удобной доставки крупногабаритных товаров. Только за этот год количество заказов товаров КГТ+ увеличилось в шесть раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост сегмента стал возможен в том числе из-за расширения географии присутствия. В текущем году сервис стал доступен еще в 20 регионах, включая Иркутск, Красноярск, Владикавказ, Архангельск, Астрахань, Ярославль, Адыгея и др. А в ближайшее время данная услуга появится в нескольких городах Беларуси», — сказал руководитель направления «Грузовая доставка и доставка курьером» объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Булдыгин.

Вместе с ростом ассортимента увеличивается и количество продавцов, заинтересованных в продаже КГТ+ на площадке. С начала 2025 г. их количество выросло в девять раз. И многие партнеры уже готовы поделиться своими достижениями.

«С 2023 г. мы вышли на площадку Wildberries с небольшим списком стремянок и лестниц, и к данному моменту активно работаем с большим ассортиментом различных видов лестниц, стремянок, подмостей и вышек. Размеры некоторых из наших товаров в упаковке достигают около 2,5 метров. Курьерская служба справляется с этой доставкой отлично», – сказала руководитель отдела маркетинга завода высотных конструкций «Новая высота» Нелли Кутуева.

Она также выделила главные преимущества работы с платформой: отлаженная логистическая сеть, позволяющая доставлять товары напрямую до клиента, простая и удобная система поставок на сортировочные центры для дальнейшей транспортировки до клиента.

КГТ+ — это тип крупногабаритных товаров, основное отличие которых от похожего типа — СГТ — в параметрах (весе до 25 кг и сумме трех сторон упаковки — от 200 до 280 см). Продажа КГТ+ возможна только при работе продавцов по модели «Маркетплейс» (доставка со склада продавца). Всего ассортимент КГТ+ на маркетплейсе включает около 30 тыс. позиций. Наиболее популярными категориями остаются товары для дома, сада, ремонта и спортивный инвентарь.