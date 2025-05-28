«Яндекс Аренда» запустила новую услугу для арендодателей — тариф «Экстра»

Сервис «Яндекс Аренда» предложил новую услугу арендодателям — подписку «тариф Экстра». Теперь для собственников предусмотрены расширенные условия финансовой защиты. В подписку входит увеличенная компенсация в случае ущерба имуществу — арендодатель может получить до двух арендных плат от сервиса единоразово, в случае если во время найма жилец сломал мебель или была выведена из строя техника, испорчен ремонт или предметы интерьера. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

Также тариф «Экстра» включает подготовку квартиры специалистами сервиса к повторной сдаче. При съезде жильца менеджеры проверяют квартиру на наличие повреждений, снимают показания счетчиков, обновляют опись имущества, делают фотоотчет и отправляют собственнику. Перед заселением нового жильца сервис организовывает полный клининг квартиры. В него входят расширенная уборка, в том числе холодильника и плиты, химчистка спального места (кровати или дивана).

«Услуга «тариф Экстра» — это расширенный пакет услуг от «Яндекс Аренды» для тех, кто не хочет тратить время и силы на обслуживание квартиры во время сдачи и после. Подписка подойдет арендодателям, которые хотят делегировать большую часть обязанностей и задач, связанных с процессом сдачи жилья. Тариф «Экстра» позволит передать специалистам саму подготовку квартиры перед заселением нового жильца. Особенно актуален тариф будет для собственников недвижимости, которые сдают квартиру, не находясь при этом в городе, или тех, кто не хочет тратить время на поездки для проверки и подготовки квартиры»‎, — сказала Мария Дорофеева, руководитель продукта «Яндекс Аренды».

Тариф «Экстра» уже работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Услуга доступна для всех собственников жилья, которые сдают квартиру в этих регионах с «Финансовой защитой». Арендодатели, сдающие квартиру с депозитом, могут подключить тариф после того, как перейдут на «Финансовую защиту».

Стоимость подписки списывается из арендной платы ежемесячно. Чтобы подключить тариф «Экстра», нужно заполнить заявку на специальной странице сервиса «Яндекс Аренда» в личном кабинете собственника или обратиться к персональному менеджеру.