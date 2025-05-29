Бюджеты иностранных рекламодателей в «VK Рекламе» выросли по итогу I квартала 2025 года

Иностранные рекламодатели стали тратить больше денег на запуск кампаний в «VK Рекламе». Помимо Китая, который остается абсолютным лидером по тратам среди иностранцев, в «VK Рекламу» инвестируют рекламодатели из Турции и Кипра. Об этом CNews сообщили представители VK.

В I квартале 2025 г. росли инвестиции турецких и кипрских пользователей. Бюджеты последних увеличились в 3,9 раз год к году, превысив 23 млн руб. При этом порядка 91% были вложены именно в продвижение в категории игры.

Рекламодатели из Турции потратили в 2,3 раза больше, чем годом ранее — их бюджеты в I квартале 2025 г. превысили 25 млн руб. Самыми популярными рекламными категориями стали путешествия и транспорт, а также игры.

Абсолютным лидером по инвестициям среди иностранцев остается Китай. Траты азиатских рекламодателей продолжают стабильно расти — в I квартале 2025 г. они потратили более 600 млн руб., что в 1,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Инвестиции распределились между рекламными категориями игры, е-коммерция, отдых и развлечения.

С начала 2025 г. в «VK Рекламе» появился ряд изменений и дополнений, которые упрощают работу с платформой. Например, появилась возможность автоматизации рекламных кампаний с помощью смарт-кампаний. Кроме этого сервис обновил инструмент Look-alike, который позволяет рекламодателям искать потенциальных клиентов среди пользователей с похожими интересами. Ведется работа и на иностранных пользователей, весной 2025 г. «VK Реклама» адаптировала кабинет для китайской аудитории. Это стало важным шагом для расширения на азиатский рынок, в 2024 г. китайские рекламодатели потратили на рекламу на платформе 2,2 млрд руб.