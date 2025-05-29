Каждый пятый россиянин заказывает продукты онлайн ежедневно — исследование «ЮKassa»

В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») выяснили, сколько россиян заказывают продукты в интернете и как часто они это делают. Как показал опрос, сервисами доставки пользуется каждый третий респондент (35%), а каждый пятый совершает заказы почти ежедневно. Чаще всего заказывают молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Большинство тратит на один заказ от одной до 3 тыс. руб. Каждый пятый россиянин заказывает продукты ежедневно. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Опрос на сайте «ЮMoney» проводился в мае 2025 г. среди более чем 1500 пользователей кошелька, из которых 71% мужчин и 29% женщин.

«По данным сервиса «ЮKassa», оборот магазинов, продающих продукты питания, в период с 1 по 18 мая вырос на 12% год к году, покупок стало на 10% больше, а средний чек не изменился и составил 2025 руб. При этом мы видим стабильный рост в сегменте онлайн-заказов. Потребитель становится более избирательным и тщательно сравнивает товары и цены онлайн и офлайн, что стимулирует ритейлеров повышать качество сервиса и конкурентоспособность предложений», — сказал директор по развитию бизнеса «ЮMoney» Никита Савельев.

Как показал опрос пользователей кошелька «ЮMoney», 35% россиян периодически заказывают продукты в интернете. Большинство (37%) совершает заказы пару раз в месяц, еще 22% делают это один-два раза в неделю, а 19% — почти каждый день. По 11% опрошенных заказывают продукты онлайн раз в несколько месяцев или только по особым случаям.

На доставку продуктов тратят до 3 тыс. руб.

Чаще всего россияне заказывают онлайн молочные продуты, свежие овощи, фрукты и зелень — на эти категории пришлось по 15% ответов. На втором месте — мясо и рыба (14%), на третьем — напитки (13%). Также заказывают полуфабрикаты (12%), крупы и макароны (11%), выпечку (10%), снеки (7%) и детское питание (3%).

Больше половины респондентов (54%) в среднем тратят на один заказ от 1 до 3 тыс. руб. Еще 26% покупателей выделяют на это от 3 до 5 тыс. руб., 12% — до 1 тыс. руб., а 8% делают заказы на сумму от 5 тыс. руб.

Экономия времени — самый важный фактор

Главным плюсом онлайн-заказа продуктов покупатели считают быструю доставку, которая помогает экономить время (20% ответов). Также россиянам нравится, что тяжелые пакеты привозят прямо к двери (18%), что не нужно стоять в очередях (14%) и что сервисы предлагают дополнительные скидки и кэшбэк (14%). Для 12% опрошенных важно наличие удобных способов оплаты, а 10% ценят более разнообразные предложения и возможность заказать продукты из разных магазинов в одном сервисе.

Главным недостатком сервисов доставки покупатели называют отсутствие нужных товаров (25% ответов). Многие потребители не всегда уверены в качестве продуктов (18%), также некоторых респондентов не устраивают сбои при заказе (15%) и неподходящие сроки доставки (13%). Кроме того, в числе минусов опрошенные упоминали непонятный срок годности, платную доставку и риск порчи товара. При этом 24% опрошенных не видят у сервисов доставки никаких недостатков.

Скорость и комфорт — в приоритете

Главным раздражающим фактором в обычных магазинах опрошенные считают длинные очереди (24% ответов). На втором месте — тяжелые пакеты с покупками, неудобные корзины и неповоротливые тележки (20%). Кроме того, покупателям неудобно, что в магазинах бывает неполный ассортимент и разные продукты нужно покупать в разных местах (19%). Может мешать также присутствие других покупателей (16%), неудобное расположение товаров (9%), навязчивость и грубость продавцов (9%). Среди прочих недостатков — удаленность магазина от дома и сомнения в качестве некоторых товаров.

«Россияне все активнее пользуются сервисами доставки, которые позволяют удобно и быстро получить заказ. По данным «ЮKassa», в период с 1 по 18 мая 2025 г. оборот курьерской доставки вырос вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оплат стало на 74% больше, а средний чек увеличился на 31% и составил 4277 руб.», — отметил Никита Савельев.

Половина опрошенных (50%) часто заказывают в одном и том же проверенном магазине или сервисе. Еще 19% респондентов выбирают по цене, 15% — по категориям продуктов, а 14% — по оценкам и отзывам. Для остальных особенно важна скорость доставки.