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Увидеть автомобили с пробегом без ДТП поможет поиск «Авто.ру»

«Авто.ру» запустил дополнительные фильтры в разделе поиска автомобилей с пробегом. Теперь пользователи могут исключить из результатов машины с ДТП, ограничениями регистрационных действий или несоответствиями данных в объявлении и ПТС. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Новые фильтры работают на базе Отчетов «Авто.ру», которые содержат информацию о более чем 65 млн автомобилей. Это позволяет покупателям подержанных автомобилей получать достоверную информацию и принимать более взвешенные решения при выборе машины.

Новый инструмент позволяет убрать из выдачи объявления с автомобилями, участвовавшими в ДТП, машины с юридическими ограничениями или оставит только те, где данные, совпадают с ПТС. В мобильном приложении меню с фильтрам распложено в основном окне поиска сразу после блока с выбором марки и модели. На сайте для доступа к фильтрам по «Данным из отчетов» необходимо в разделе поиска кликнуть по блоку «Все параметры».

«По нашим данным разница, в цене между автомобилями одной модели с ДТП и без них составляет в среднем 8%. Новые фильтры в поиске позволяют покупателям сделать выбор между выгодой в цене и экономией времени, которое не придется тратить на устранение недостатков. Кроме того, новые фильтры помогают покупателям сократить время при отборе подходящих объявлений», – сказала Дарья Дугина, руководитель группы «Авто.ру Отчеты».

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