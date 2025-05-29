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Wildberries приступила к строительству склада в Сургуте

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала строительство складского комплекса в Сургуте. На текущий момент на территории будущего логоцентра проводятся подготовительные работы и вертикальная планировка. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В ноябре 2023 г. компания подписала соглашение с администрацией Сургутского района о строительстве транспортно-логистического складского комплекса. Логоцентр будет находиться рядом с поселком Солнечный, недалеко от Сургута, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

В рамках сотрудничества будет построен новый логистический комплекс, площадь которого составит 104 тыс. кв. метров. Склад будет оснащен современными автоматизированными складскими системами, в том числе сортировочным и конвейерным оборудованием.

Только с начала 2025 г. количество зарегистрированных продавцов из ХМАО на маркетплейсе выросло на 42% по сравнению с 2024 г. Учитывая высокую долю местных предпринимателей на платформе, строительство логистического комплекса в Сургуте будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Wildberries доставляет заказы покупателям не только с логоцентров, расположенных в регионе, но и со складов по всей стране – в зависимости от того, где заказанные товары есть в наличии на хранении. В настоящее время у компании функционирует сортировочный центр в Сургуте, который предоставляет продавцам возможность осуществлять отгрузку товара и последующую отправку клиентам. Открытие нового логистического центра в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра позволит оптимизировать цепочки поставок, а также сохранить быструю доставку заказов. Кроме того, местные продавцы получат дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику.

Объединенная компания Wildberries и Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 млн кв. м. До конца 2025 г. компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв. м. складских площадей.

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