«Яндекс Такси» и «Помощь рядом» разместят на бортах автомобилей рисунки детей — подопечных благотворительных фондов

«Яндекс Такси» совместно с благотворительным фондом «Яндекса» «Помощь рядом» обновит оформление более 2000 автомобилей тарифа «Детский». Теперь их украсят детские рисунки: летящие к звездам космические корабли, сказочные животные, яркие пейзажи и другие сюжеты. Авторы картин — подопечные благотворительных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. Рисунками оформят автомобили в городах России с населением свыше 1 млн человек. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Цель проекта — поддержать некоммерческие организации, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями, особенностями здоровья и развития или оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Его участниками стали 10 НКО — партнеров «Помощи рядом»: это фонды «Обнаженные сердца», «Фонд Хабенского», «Счастье слышать», «Дети Марии», «Юнити», «Нить добра», «Солнечные дети», «Вера Надежда Любовь», «Добрый-Юг» и «Звезда». Подопечные этих фондов нарисовали 26 картин, которые появятся на автомобилях вместе с именами авторов.

«Помощь рядом» организует бесплатные поездки на такси для подопечных благотворительных фондов, которым сложно передвигаться на общественном транспорте. Воспользоваться такси могут как взрослые, так и дети. В 2024 г. в рамках программы «Поездки для НКО» водители — партнеры «Яндекс Такси» выполнили 135 997 поездок с детьми, а за I квартал 2025 г. — 44 381 поездку.

Для поездок с детьми в «Яндекс Такси» предусмотрен тариф «Детский» — в нем пользователю сразу предлагается выбрать подходящее детское кресло или бустер. Также пользователь с ребенком может выбрать любой другой тариф, но с дополнительными опциями «Детское кресло» или «Свое кресло». Тариф «Детский» доступен более чем в 360 городах России.