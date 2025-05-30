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Wildberries получила разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Удмуртии

Объединенная компания Wildberries и Russ получила разрешение на ввод в эксплуатацию логистического объекта в Сарапуле (Удмуртская Республика). Запуск склада запланирован в первой половине июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Общая площадь логистического центра составит 53 тыс. кв. м. В операционной зоне, которая составит 22 тыс. кв. м., будет расположен двухуровневый автоматический сортировочный конвейер, который сможет обрабатывать до 800 тыс. единиц товара в сутки. При полном запуске вместимость логистического комплекса составит почти 34 млн товаров.

С открытием складского комплекса в Сарапуле местные производители и продавцы смогут выгодно делать свои поставки в логоцентр и увеличивать свои обороты.

В настоящее время у компании функционирует сортировочный центр в Ижевске, который предоставляет продавцам возможность осуществлять отгрузку товара и последующую отправку клиентам.

Открытие логистического центра в Удмуртии позволит оптимизировать цепочки поставок, а также сохранить быструю доставку заказов. Кроме того, местные продавцы получат дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику.

Объединенная компания Wildberries и Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 млн кв. м. До конца 2025 г. компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв. м. складских площадей.

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